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Пресечена попытка провоза недекларированной парфюмерии в Россию

22.02.2017  18:10

Дагестанские таможенники не пропустили в Россию недекларированные парфюмерные изделия, сообщает пресс-служба региональной таможни.

На постах «Тагиркент-Казмаляр» и Магарамкентский Дагестанской таможни 14 февраля был обнаружен недекларированный груз парфюмерной продукции. В багаже туристов, следовавших из Азербайджанской Республики в Россию, были спрятаны духи марок Carolina Herrera и Bulcarl в количестве 42 шт. и 12 шт., соответственно.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (Недекларирование, либо недостоверное декларирование товаров ).

Контрафактность продукции устанавливается. 

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