3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиПрезидент продлил закон о маркировке товаров из натурального меха до 2018 года
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
29 августа - 1 сентября 2017 года. Текстильлегпром, Деловая программа, Мода России, Экзерсис RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Президент продлил закон о маркировке товаров из натурального меха до 2018 года

25.07.2017  07:19

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока действия соглашения о реализации проекта введения маркировки товаров из натурального меха в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 2018 года.

Таким образом, сообщает Союзлегпром, в России законодательно продлено действие соглашения по реализации пилотного проекта введения маркировки товаров контрольными знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха».

До конца 2018 года оборот изделии из натурального меха без маркировки товаров контрольными идентификационными знаками (КИЗами) на территориях стран-участниц пилотного проекта (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ) запрещен.

Основной целью реализации соглашения является противодействие поступлению в легальный оборот на территории стран-участниц пилотного проекта фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции.

Просмотров: 107
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1345 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте