25.07.2017 07:19

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока действия соглашения о реализации проекта введения маркировки товаров из натурального меха в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 2018 года.

Таким образом, сообщает Союзлегпром, в России законодательно продлено действие соглашения по реализации пилотного проекта введения маркировки товаров контрольными знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха».

До конца 2018 года оборот изделии из натурального меха без маркировки товаров контрольными идентификационными знаками (КИЗами) на территориях стран-участниц пилотного проекта (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ) запрещен.

Основной целью реализации соглашения является противодействие поступлению в легальный оборот на территории стран-участниц пилотного проекта фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции.