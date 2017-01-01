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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил промышленный комплекс на территории бывшего лифтостроительного завода в Самарканде
13.11.2017 10:35
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил промышленный комплекс на территории бывшего лифтостроительного завода в Самарканде, сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.
Президент
ознакомился с
образцами
продукции легкой промышленности,
произведенной на предприятиях области
- швейно-трикотажной
продукции,
крашеного
трикотажного
полотна,
одежды.
В
настоящее время на ряде предприятий
Узбекистана
ведется работа над новыми проектами. В
результате их
реализации
расширится объем производства джинсовой
ткани, готовой одежды из нее, вельвета,
мебельной ткани, смешанных и синтетических
тканей.
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