22.05.2017 20:03

Руководителем рабочей группы индустрии детских товаров при Росаккредитации назначен член правления АИДТ Вадим Кирюхин, сообщает пресс-служба ассоциации.

При общественном совете Росаккредитации формируется рабочая группа по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия детских товаров. В настоящий момент определяется ее состав, направление и ключевые вопросы деятельности.

Возглавил рабочую группу член правления АИДТ, сопредседатель комитета по стандартам и качеству Вадим Кирюхин. Он также является управляющим партнером компании «Кирюхин и партнеры».

В состав рабочей группы приглашены члены комитета, представляющие организации науки, стандартизации и сертификации, испытательные лаборатории, отраслевые специалисты по качеству.

Первое заседание рабочей группы назначено на июнь.

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим формирование единой национальной системы аккредитации и контроль деятельности аккредитованных лиц.

АИДТ — некоммерческая организация, объединяющая профессиональное сообщество в сфере разработки, производства, продажи товаров и услуг для детей, создана для консолидации и ускорения темпов развития отрасли в интересах семьи и детства. АИДТ является инициатором разработки и официальным партнером реализации государственной программы «Стратегия развития индустрии детских товаров» и плана по ее реализации до 2020 года в России, подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» правительства РФ.