Новости
НачалоНовостиПри Росаккредитации формируется рабочая группа индустрии детских товаров
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
14 июня в Москве пройдет B2B Communication Forum 2017 Рейтинг@Mail.ru
Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года

При Росаккредитации формируется рабочая группа индустрии детских товаров

22.05.2017  20:03

Руководителем рабочей группы индустрии детских товаров при Росаккредитации назначен член правления АИДТ Вадим Кирюхин, сообщает пресс-служба ассоциации.

При общественном совете Росаккредитации формируется рабочая группа по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия детских товаров. В настоящий момент определяется ее состав, направление и ключевые вопросы деятельности.

Возглавил рабочую группу член правления АИДТ, сопредседатель комитета по стандартам и качеству Вадим Кирюхин. Он также является управляющим партнером компании «Кирюхин и партнеры».

В состав рабочей группы приглашены члены комитета, представляющие организации науки, стандартизации и сертификации, испытательные лаборатории, отраслевые специалисты по качеству.

Первое заседание рабочей группы назначено на июнь.

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим формирование единой национальной системы аккредитации и контроль деятельности аккредитованных лиц.

АИДТ — некоммерческая организация, объединяющая профессиональное сообщество в сфере разработки, производства, продажи товаров и услуг для детей, создана для консолидации и ускорения темпов развития отрасли в интересах семьи и детства. АИДТ является инициатором разработки и официальным партнером реализации государственной программы «Стратегия развития индустрии детских товаров» и плана по ее реализации до 2020 года в России, подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» правительства РФ.

Просмотров: 39
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1304 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте