17.01.2017 22:48

На выставке Heimtextil во Франкфурте были продемонстрированы текстильные изделия с 3D-принтом от компании «Тиротекс», сообщает пресс-служба производителя.

Традиционная выставка Heimtextil во Франкфурте прошла с 10 по 13 января в Германии. Свою продукцию здесь представила приднестровская компания «Тиротекс».

Производитель презентовал коллекцию текстиля с 3D-принтами, изготовленную на новом оборудовании итальянской компании Reggiani. За несколько месяцев его использования было разработано почти 200 моделей с объемными фото-рисунками разной тематики. Также «Тиротекс» представил широкий ассортиментный ряд новинок домашнего текстиля. Отдельной группой шла презентация изделий из льна со специальной отделкой ткани: с протеином шелка, алоэ вера, витаминизированной отделкой, отделкой с ионами серебра.









«Наш стенд посетили более ста руководителей крупнейших компаний текстильной отрасли, из которых около пятидесяти - это новые фирмы Прибалтики и Европы, ранее сотрудничавшие с нашими конкурентами. Принимая во внимание, что Heimtextil посещает много серьезных клиентов, проявленный интерес открыл для нас новые горизонты и перспективы», - рассказал генеральный директор «Тиротекса» Андрей Межинский.

«Тиротекс» — хлопчато-бумажный комбинат в Тирасполе (Приднестровье), одно из крупнейших предприятий текстильной промышленности на юго-западе СНГ. Входит в состав приднестровского холдинга «Шериф».

Фотография с сайта компании.