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Принадлежащие Алишеру Усманову и его партнерам фонды продали акции компании Alibaba

29.12.2016  22:45

DST Global, принадлежащий Алишеру Усманову и Юрию Мильнеру, больше не владеет акциями китайской компании Alibaba, пишет CNews.

Фонд DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера уступил акции компании Alibaba. Часть пакета была продана еще в 2015 году.

«Когда-то мы сделали «бай-бай» Facebook, сейчас мы сделали «бай-бай» Alibaba, но у нас много китайских активов в том самом технологическом фонде, который мы организовали – сохраняются позиции по JD.com, Xiaomi, еще двум-трем китайским компаниям. Мы очень дорожим этими инвестициями, будем ждать развития следующего этапа тех компаний, которые только-только подходят к IPO», – отметил Алишер Усманов.

Акции китайской компании Alibaba были куплены в 2011 году за 1,6 млрд долларов.

JD.com и Alibaba Group являются конкурентами. 

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