12.12.2016 14:45

Выручка от реализации алмазов в рамках работы ЕАЦ во Владивостоке может составить от 100 до 150 млн долларов в год, пишет агентство ТАСС.

«Общий объем алмазов, реализованных в рамках Евразийского алмазного центра, может составить 100–150 млн долларов в год», — сообщил топ-менеджер компании «Алроса».

Ранее сообщалось, что на недавно прошедших торгах было реализовано алмазов на пять млн долларов, это 500 тыс карат.

Отметим, что на первых торгах во Владивостоке в рамках работы Евразийского алмазного центра в сентябре было продано алмазов и бриллиантов на 18 млн долларов.

«Алроса» — крупнейшая в мире компания по объемам добычи алмазов, ведет разведку и добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области и Африканского континента. По итогам 2015 года группа «Алроса» сохранила мировое лидерство по объемам добычи природных алмазов на уровне 38,3 млн карат, рыночная капитализация превысила 412 млрд руб.