12.10.2017 07:13

Алмазодобывающая компания «Алроса» опубликовала данные по продажам продукции в сентябре.

Согласно информации компании, в отчетный период она реализовала алмазов на 305,8 млн долларов, тогда как продажи бриллиантов в денежном выражении составили 3,9 млн долларов.

В целом за девять месяцев года продажи «Алросы» в денежном выражении достигли 3,36 млрд долларов. Общая стоимость реализованных алмазов составила 3,29 млрд долларов, бриллиантов - 68,1 млн долларов.

Ранее глава компании Сергей Иванов заявлял, что объем продаж «Алросы» в 2017 году в среднем составит немногим выше 39 млн карат.