17.03.2017 06:43

ГК «Обувь России» опубликовала финансовые результаты 2016 года по РСБУ. Как говорится в сообщении ритейлера, по итогам прошлого года продажи сопутствующих товаров (с учетом одежды) компанией выросли на 16,7% в годовом сопоставлении и составили до 2,25 млрд руб.

Как отметили в группе, «Обувь России» продолжает развивать ассортимент сопутствующих товаров на сегодняшний день превышает 4500 товарных позиций. В него входят сумки и кожгалантерея, головные уборы и аксессуары, чулочно-носочные изделия, средства по уходу за обувью, товары для дома, специализированная линейка средств по уходу за ногами.

Существенных результатов компания добилась и в продажах верхней одежды — в 2016 году рост составил 42%. Диверсификация ассортимента позволяет «Обуви России» увеличивать продажи и средний чек, стимулировать комплексные покупки и повышать лояльность покупателей. По итогам 2016 года доля сопутствующих товаров (с учетом одежды) в торговой выручке компании составила 27,3%.