23.12.2016 07:26

Как говорится в сообщении ритейлера, за 11 месяцев 2016 года продажи страховых продуктов в магазинах ГК «Обувь России» выросли на 420% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В общей сложности было реализовано почти 13 тыс. страховок на сумму более 10 млн рублей. Как указывает заместитель финансового директора по розничным проектам и микрофинансовой деятельности ГК «Обувь России» Игорь Родюшкин, самым высоким спросом у покупателей пользуется страхование имущества «Привет, сосед!» от компании СК «ВТБ Страхование» — на этот продукт приходится более 70% продаж всех страховых продуктов в розничной сети.

Рост популярности страховок Игорь Родюшкин объясняет тем, что клиенты стали более финансово грамотными и научились страховать свои риски. Также в магазинах «Обуви России» ведётся активная работа по обучению персонала, чтобы качественно и подробно информировать клиентов о дополнительных услугах. «Мы довольны высокими показателями продаж, поэтому в 2017 году планируем запустить новые коробочные продукты: семейная защита, страхование от финансовых рисков, защита детства», – подчеркнул представитель компании.

На сегодняшний день ГК «Обувь России» предлагает несколько вариантов коробочных продуктов: страхование имущества, здоровья и жизни, выезжающих за рубеж, а также сезонную страховку от укуса клеща. Страховые полисы можно оформить как в магазинах сети, так и онлайн.

«Обувь России» начала продавать коробочные страховые продукты в конце 2014 года: тогда к проекту в тестовом режиме были подключены магазины в городах: Новосибирске, Тюмень, Кемерово и Новокузнецке. Весной 2015 года данный сервис стал доступен по всей розничной сети «Обуви России», а летом у клиентов компании появилась возможность приобретать полисы онлайн. В апреле 2016 года ГК «Обувь России» расширила перечень страховых продуктов и запустила продажу страховых полисов от укуса клеща во всех магазинах.