Оргкомитет VII Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» продолжает конкурсный отбор продукции и компаний, имевших наибольший потребительский, коммерческий, маркетинговый и публичный успех в 2016 году.

Прием заявок завершится 17 февраля 2016 года. Ежегодная отраслевая награда будет вручаться 2 марта 2017 года за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Напомним, премия «Золотой медвежонок» учреждена Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) в 2010 году для стимулирования производства качественных товаров для детей и поощрения их производителей, а также для пропаганды наиболее значимых событий и явлений, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте, разработке и производстве продукции, оказании услуг для детей.