20.07.2017 06:55

Российское правительство опубликовало постановление, согласно которому утвержден перечень продукции, товаров, работ и услуг, поддержка экспорта которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти в приоритетном порядке.

В число приоритетных отраслей, в частности, вошли товары и услуги легкой промышленности.

«Принятое решение направлено на поддержку несырьевого экспорта, повышение доступности услуг, укрепление позиций отраслей российской экономики», - подчеркивается в сообщении кабмина.