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Продукция легпрома вошла в перечень приоритетных товаров в сфере поддержки экспорта

20.07.2017  06:55

Российское правительство опубликовало постановление, согласно которому утвержден перечень продукции, товаров, работ и услуг, поддержка экспорта которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти в приоритетном порядке.

В число приоритетных отраслей, в частности, вошли товары и услуги легкой промышленности.

«Принятое решение направлено на поддержку несырьевого экспорта, повышение доступности услуг, укрепление позиций отраслей российской экономики», - подчеркивается в сообщении кабмина.

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