В заключительный день Mercedes-Benz Fashion Week Russia команда проекта Four Body Influenced Designers представила необычную технологию создания одежды и аксессуаров на основе биометрических параметров человеческого тела.

Идея проекта 4BID строится вокруг технологии «считывания» уникальных параметров тела человека и перенесения их на одежду или аксессуары.

«Мы экспериментируем с отпечатками пальцев, фотографиями радужки глаза, а также записываем мозговую активность человека с одной целью — создать дизайн, основой которого являются уникальные особенности строения человека или испытываемые им эмоции», - говорит Павел Сухов, сооснователь и инженер-дизайнер проекта 4BID.

«Технологическая база проекта представляет собой три основных установки. Каждая предназначена для записи одного из биопараметров человека: 1) устройство для записи отпечатка пальца человека; 2) установка из камеры и освещения, настроенная для наиболее точного фотографирования радужки глаза; 3) нейроинтерфейс с программным обеспечением для записи мозговой активности», - рассказывает Олег Шипитько, инженер команды 4BID

Будет некорректно назвать проект 4BID уникальным технологическим стартапом, да и нет в этом необходимости. «Основной упор сделан не на инновационность технологии как таковой, а на новизну ее применения. Идея одежды, вдохновленной биопараметрами человека, не была широко раскрыта ни в России, ни на мировом рынке», - комментирует Елена Павлова, дизайнер проекта 4BID.

На данный момент команда набирает пользователей, для которых будет изготовлена первая партия одежды 4BID. Помимо базовых моделей с принтом (толстовка, футболка) можно заказать индивидуальный дизайн любого предмета одежды или аксессуара. Процесс долгий, потому что каждая вещь индивидуальная и требует реального присутствия и «обработки» каждого пользователя до начала производства. «Этот процесс занимает определенное количество времени, но такова плата за вещь, значение которой будет известно только вам», - считает Анастасия Косачева, дизайнер проекта 4BID. Бизнес-модель пока тестируется в пределах Москвы.

Команда 4BID/ Four Body Influenced Designers была создана из двух команд-победителей первого Fashion Хакатона в Москве в октябре 2016-го. Это команда Refuge: дизайнер-инженер Павел Сухов (нейроинтерфейсы, обработка биометрических параметров), инженер Олег Шипитько (занимается обработкой изображений и разработкой программного обеспечения); и команда Whisper-design: дизайнеры одежды/ графические дизайнеры Елена Павлова и Анастасия Косачева.

Ознакомиться с работами 4BID можно на официальных страницах проекта в социальных сетях:

Instagram: https://www.instagram.com/four4bid/;

Facebook: https://www.facebook.com/Four-Body-Influenced-Designers-770786233095335/?hc_ref=SEARCH.

Первый в России Fashion Хакатон прошел в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре 2016 года. Организаторами выступили: «Кузница технологий», Национальная палата моды, Fashion Futurum. Хакатон - это четырехдневное соревнование в fashion-индустрии, объединяющий 72-часововй марафон разработчиков и демонстрацию высокотехнологичных fashion-проектов. Все участники Хакатона получили свои профайлы в единой международной базе разработчиков и мейкеров -Wikihack. Задача Хакатона - выявить таланты и инновационные проекты, которые будут способствовать развитию fashion-индустрии России и мировой fashion-индустрии в целом.

Кстати, понятие «хакатон» сегодня вышло далеко за рамки хакерства (слово происходит от английских «хакер» и «марафон») и стало успешным инструментом для развития бизнеса.

Фотографии предоставлены компанией.