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Проект белорусского госстандарта школьной одежды проходит экспертизу

10.08.2017  23:56

К концу 2017 года в Белоруссии утвердят государственный стандарт одежды делового стиля для учеников, пишет «Минск-Новости».

В Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации проходит проверку проект республиканского стандарта одежды делового стиля для учащихся. Утвердить его планируют к концу 2017 года.

Председатель концерна «Беллегпром» Александр Яковчиц подчеркнул, что для школьной формы в Белоруссии используются полушерстяная и поливискозная ткани. Второй вариант позволяет снизить стоимость изделий.

Отмечается, что к 1 сентября предприятия концерна «Беллегпром» произведут около 700 моделей швейный и трикотажных изделий для школьников.

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