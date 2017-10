Хакатон SAP Leonardo for Fashion Tech пройдет в октябре, выступление финалистов состоится в рамках форума «Открытые инновации 2017», во время тематического дня Human Tech 18 октября, сообщают организаторы.

Цель мероприятия – придумать новые мобильные или веб-сервисы на базе технологий SAP, которые помогут людям с ограниченными возможностями здоровья стать полноправными участниками fashion-индустрии.

Хакатон SAP Leonardo for Fashion Tech является партнером глобального саммита SAP Next-Gen Global Challenges Summit, цель которого – поддержка повестки ООН по глобальному устойчивому развитию (UN Global Goals for Sustainable Development).

В мероприятии смогут принять участие программисты, дизайнеры интерфейсов, разработчики мобильных приложений и веб-сервисов. Перед командами будут поставлены задачи по разработке новых решенийна базе технологий интернета вещей и сервисов SAP для одежды и аксессуаров. Созданные участниками мобильные или веб-сервисы сделают fashion-индустрию более доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья и помогут сделать одежду не только удобной, но и функциональной (в рамках конвенции ООН о правах людей с инвалидностью, The UN Conventionon the Rights of Persons with disabilities). Регистрация на хакатон открыта по ссылке: http://events.sap.com/ru-sap-bezgraniz-couture-hackathon/ru/home.

Генеральный партнер – фонд «Культура и дети» при поддержке компании «Шеврон Нефтегаз Инк.». К участию в хакатоне приглашены эксперты из компаний Covestro, Ottobock, Британской высшей школы дизайна, ЦМИТ «Проектные мастерские» и проект Dialogue in the Dark Moscow (Государственный музей-культурный центр «Интеграция» имени Н.А.Островского).Победители конкурса получат специальные призы и возможность реализовать свой проект в сотрудничестве с Bezgraniz Couture™.

«Индустрия моды сегодня применяет современные технологии на всех этапах от идеи и производства продукта до его продаж и утилизации. Более того, одежда постепенно становится девайсом, связанным с информационным пространством. Bezgraniz Couture™ видит свою задачу в адаптации этих инновационных решений для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, – говорит Янина Урусова, основательница проекта. – Эту работу мы ведем в инновационных кооперациях и рады тому, что наши инициативы с интересном воспринимаются лидерами рынка».

«Мы решили провести это мероприятие, чтобы объединить специалистов из самых разных сфер и в формате хакатона дать им возможность реализовать идеи, которые помогут в дальнейшем убрать преграды, препятствующиевовлечению людей с ограниченными возможностями здоровья в индустрию моды. «Умная» одежда, оснащенная специальными датчиками и наши инновационные решения способны в этом помочь, к сожалению, пока таких проектов немного и я надеюсь, что общими усилиями мы сможем создать что-то действительно полезное,– сказала Наталия Парменова, исполнительный директор SAP СНГ. – Инновационные возможности SAP Cloud Platform и SAP Leonardo позволят по-новому взглянуть на применение инноваций в fashion-сегменте».

Bezgraniz Couture™ формирует новую культуру взаимоотношений общества с людьми, имеющими инвалидность, задает не только новые стандарты образа мышления, но и внешнего вида. Проект поддерживает государственную политику отказа от пассивной социальной позиции и содействует формированию новых представлений об инвалидах в обществе.

Благодаря деятельности Bezgraniz Couture™, люди с инвалидностью получают шанс стать более уверенными в себе, современно одеваться, чувствовать себя комфортнее, и, в первую очередь, оказаться в круге внимания общества.

SAP — один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом, будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения. Решениями и сервисами SAP пользуется более 345 000 клиентов. В 1992 году был открыт офис SAP SE в Москве. Также за прошедшие 20 лет открылись представительства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Алматы, Минске, а численность сотрудников превысила 1050 человек.

Фотография предоставлена организаторами.