В рамках вечеринки Fashion Time Designers Party, которая состоится 20 апреля в баре-ресторане «Счастье на крыше», свои коллекции покажут дизайнеры Beresta и Zarkainar, сообщают организаторы.

Beresta – это модный российский бренд для женщин, уникальность которого заключается в ориентации на концептуальный повседневный стиль. В этой одежде одинаково актуально можно выглядеть на учебе и в офисе, в кафе и на праздничном мероприятии.

Бренд Zarkainar – это стильные костюмы и платья с ярко выраженным восточным характером. Главной особенностью марки является применение иката – узора с особой технологией окраски ткани и ткачества, в результате которой рождается характерный рисунок с неровными краями.

Проект Fashion Time Designers широко известен коллективными дизайнерскими показами, проводимыми в рамках Недель моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В марте 2017 года на главном модном подиуме Москвы прошел 4-й по счету показ.

Иллюстрация предоставлена организаторами.