28.04.2017 00:26

Договор о сотрудничестве между Belarus fashion week и Volga fashion week подпишут в Казани, сообщает пресс-служба мэрии города.

Международная неделя моды Volga fashion week стартует в Казани 28 апреля. Мероприятие будет проходить в КРК «Корстон». Деловая программа события включает лекции и мастер-классы, вход на которые будет свободным.

В пятницу, 28 апреля, в 19.00 слушатели могут посетить беседу о культуре востока «Традиции важнее моды. Мода и исламские традиции. Возможно ли их сочетание?».

В субботу, 29 апреля, в 16.00 пройдет лекция об истории развития русского костюма и мастер-класс от заведующего кафедрой «Дизайн костюма и текстиль» Международной академии бизнеса и управления Андрея Сафинина.

В воскресенье, 30 апреля, состоится подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между проектами Belarus fashion week и Volga fashion week. В 13.15 начнется круглый стол на тему: «Народное/модное: Актуализация восточных традиций через дизайн одежды».

Тем же вечером пройдут показы. Свои работы представят дизайнеры из Лондона, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Ульяновска, Ставрополя, Владикавказа, Курска и Казани. Завершит программу дефиле украинский дизайнер, эксперт моды Дмитрий Кутейко.

Вход на показы по билетам.