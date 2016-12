В ежегодное коллекционное издание «100 лучших бутиков России» за 2016 год вошли брянский бутик Grand Boutique Emporio и смоленский магазин «Счастье», дизайн-концепцию которых разработала компания Project Line, сообщает компания.

Издание было презентовано Союзом русских байеров в рамках премии The Best Luxury Stores, которая прошла в рамках форума Best Luxury Store Forum в Москве, на котором собрались владельцы лучших бутиков страны.

Интерьеры бутиков выполнены в классическом стиле с элементами роскоши, такое решение заказчики посчитали наиболее подходящим для своих покупателей. Также компания Project Line обеспечила весь цикл ремонтно-отделочных работ и подготовила эти бутики к открытию.

Екатерина Агатова, главный архитектор компании Project Line, так прокомментировала реализованные проекты: «Дизайн-проекты всегда являются плодом совместной работы творческой команды Project Line и заказчиков, и мы рады тому, что наши клиенты с душой отнеслись к предложенным идеям и приняли в их реализации активное участие. В своей работе дизайнеры и архитекторы нашей компании ориентировались на лучшие мировые тренды в проектировании бутиков, обозначенные ведущими архитекторами мира, такими как Питер Марино. Мы хотим выразить благодарность нашим заказчикам - Наталье и Александру Глупко (владельцы Grand Boutique Emporio, Брянск) и Светлане Гоголевой (владелец магазина «Счастье», Смоленск) за слаженную работу, которая во многом послужила залогом будущего успеха. Именно такое сотрудничество помогло нам найти лучшие решения по дизайну и реализовать их. Проекты были объемные и непростые, особенно это касается объекта в Смоленске. Основная сложность заключалась в том, что здание старинное, и нам хотелось сохранить его историческую уникальность. В связи с этим нам пришлось восстанавливать декоративные элементы и колонны. Набор брендов, представленных в данных бутиках, исключительно премиальный и является одним из самых дорогих и достойных на рынке ритейла».

Генеральный директор компании Project Line Борис Агатов также прокомментировал высокую оценку проектов и издание «100 лучших бутиков России»: «Отрадно видеть, что в России появилось издание «100 лучших бутиков России», в котором подобраны действительно лучшие интерьеры бутиков нашей страны. Особую радость вызывает тот факт, что среди лучших бутиков оказались не только мировые иностранные бренды, но и магазины российских предпринимателей. А также, что среди компаний-разработчиков проектов есть не только авторитетные иностранные архитектурные бюро, но и российские компании. Среди всех бутиков наиболее интересно выглядят магазины сегментов Premium и Luxury, на создании которых как раз специализируется компания Project Line. Хочется отметить, что бутики Grand Boutique Emporio и «Счастье» выглядят очень стильно и современно, видимо, по этой причине независимые эксперты высоко оценили данные проекты и включили их в число лучших бутиков России. В целом мы видим, что уровень создания концепций магазинов в России находится на высоком уровне, и ничуть не уступает европейским и американским разработкам. Примечательным является и тот факт, что материалы и торговое оборудование для данных магазинов были произведены в России, что делает возможным создание магазинов высочайшего уровня по вполне приемлемым ценам и в нашей стране».

Компания Project Line является одной из ведущих российских фирм, профессионально работающих в области дизайна, архитектурного и инженерного проектирования и строительства розничных магазинов. За 11 лет работы реализовано более 1350 проектов магазинов и бутиков. Компания работает во всех сегментах розничного рынка, начиная от магазинов класса Luxury и заканчивая масс-маркетом. Компания выполняет более 180 проектов в год.

Фотографии предоставлены компанией.