21.12.2016 07:10

Швей в Челябинской области обучают, однако, по мнению экспертов, специальность эта не является востребованной, зачастую ее осваивают коррекционные дети, пишет «Деловой квартал».

Как, в частности, рассказывает агентство со ссылкой на информацию главного управления по труду и занятости населения региона, швеи не попали в рейтинг наиболее актуальных профессий области. Это, в частности, связано с тем, что уровень заработных плат в секторе не слишком высок: от 9,2 тыс. до 21 тыс.

Впрочем, в области требуются раскройщики, которые заняли 17-е место в рейтинге рабочих профессий: на 13 вакансий приходится только три безработных специалиста. Выше в рейтинге, на 12-м месте, расположились сборщики обуви: 81 вакансия и 13 специалистов.