Российский бренд Oldos открыл онлайн-магазин для розничных покупателей www.oldos-shop.ru при поддержке eSolutions (a member of the Otto Group), сообщается в пресс-релизе компании.

Теперь верхняя одежда стала более доступной всем поклонникам марок Oldos, Oldos Active и Jicco by Oldos.

В интернет-магазине можно купить детские комбинезоны, теплые костюмы, куртки, брюки, ветровки и плащи для осенне-зимних прогулок. А также одежду из флиса, термобелье, яркие шапки и непромокаемые краги.

В производстве одежды Oldos используются современные технологии, такие как мембранная ткань, грязе-водоотталкивающее покрытие Teflon, утеплитель Hollofan и HollofanPro.

В каталоге интернет-магазина представлена полная линейка продукции Oldos для детей от рождения до 12 лет.

Компания eSolutions (a member of the Otto Group) предоставляет Oldos полный комплекс услуг для операционной работы онлайн-магазина.

Для интеграции сайта интернет-магазина Oldos, разработанного на 1С Bitrix, был использован готовый модуль eTraction для Bitrix. Архитектура данного решения позволяет адаптировать его для любого партнера, подключить один или несколько его интернет-магазинов, каждый со своим ассортиментом, своим уникальным процессом.

Доставка из интернет-магазина Oldos осуществляется всеми типами доставщиков: Почтой России, курьерскими компаниями, а также в постаматы Pick Point.

Ведущий менеджер интернет-проектов eSolutions Майя Ускова комментирует: «С момента запуска, интернет-магазин Oldos ежемесячно показывает двукратный рост заказов. Эти результаты особенно впечатляют в связи с тем, что бренд на данный момент не представлен розничными магазинами оффлайн. Хотелось бы отметить, что со своей стороны компания eSolutions готова обеспечивать запуски и развивать интернет-магазины не только брендов с мировой известностью, но и производителей, относящихся к среднему бизнесу, а также поддерживать перспективные дизайнерские марки».

Oldos — один из крупнейших производителей детской одежды, входит в корпорацию «Олдос», основанную в 1993 году. Компания является одним из лидеров на рынке текстиля. Специализируется на оптовой продаже тканей, швейной фурнитуры, а так же является производителем собственной марки детской одежды.

Компания eSolutions (ООО «еСолюшнс») вышла на рынок B2B услуг в сфере электронной коммерции в ноябре 2012 года, являясь направлением бизнеса Otto Group в России. eSolutions предоставляет комплексные услуги по созданию, управлению и развитию интернет-магазинов модной одежды, обуви и аксессуаров для владельцев торговых марок, производителей и дистрибьюторов.

Фотография предоставлена компанией.