06.03.2017 07:09

Компания «Ветанна», входящая в ГК «Брис-Босфор», увеличит выпуск продукции на Кубани. Соответствующее соглашение с администрацией Краснодарского края и Новороссийска было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Как сообщает ТАСС, стоимость проекта оценивается в 737,9 млн рублей. На производственную мощность предприятие выйдет в следующем году, реализация проекта позволит создать более 300 рабочих мест.

Инициатором проекта выступила компания «Брис-Босфор». Предполагается, что по завершении проекта компания расширит мощности, установит новые производственные линии и наладит производство новых моделей.

Группа компаний «Брис-Босфор» - один из ведущих производителей обуви в России. В ГК входит предприятие в Новороссийске, позволяющее выпускать до 90 тыс. пар обуви в сутки, складские помещения в Москве и Новороссийске, а также торговый дом «Бразис - Обувь».