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Производитель спецодежды для силовых структур открыл швейное производство в Кумертау

21.03.2017  22:29

ГК «Магеллан» открыла в Кумертау в Башкирии швейное производство и планирует строительство фабрики, сообщает ИА «Башинформ».

Новое швейное производство, филиал ГК «Магеллан», начало работу в башкирском Кумертау в феврале. Расширение стало итогом участия организации в инвестиционном пикнике в сентябре прошлого года.

Филиал получил название «Кумфаб». Трудятся на производстве 34 человека, еще 13 - заканчивают обучение, чтобы сформировать вторую смену.

«Группа компаний рассматривает вариант строительства в Кумертау швейной фабрики, чтобы стать резидентом Территории опережающего развития и воспользоваться выгодными условиями для дальнейшей работы предприятия», — отметили в мэрии моногорода.

Отмечается, что резиденты ТОСЭР «Кумертау» могут применять ставку налога на прибыль в 5% вместо 20% в течение пяти лет.

ГК «Магеллан» — производитель спецодежды для силовых структур. Компания существует более 20 лет.
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