15.12.2016 07:14

В октябре в Белгородской области реальная средняя заработная плата не изменилась по сравнению с октябрем 2015 года — она составила 26,8 тыс. рублей, передает информационное агентство «Бел.Ру».

Номинальная заработная плата выросла в месячном сопоставлении на 4,8%.

Как передает издание, в октябре производители изделий из кожи и обуви Белгородской области получают 61,1% средней по региону заработной платы (16 384 рубля), тогда как работники организаций текстильного и швейного производства получили 39,6 % (10 626 рублей).