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Производители костюмной ткани для школьной формы из поливискозы получат субсидии Минпромторга

29.03.2017  07:13

Минпромторг готовит документы для предоставления субсидий предприятиям-производителям костюмной ткани для школьной формы из поливискозы, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник в министерстве.

Производители школьной формы получали господдержку и ранее, однако на субсидии могли рассчитывать только производители натуральных камвольных тканей, теперь же деньги на развитие будут направлены и производителям химических тканей.

«Предполагается предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства не только камвольных, но и поливискозных тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся в начальных классах», — сообщили в ведомстве.

Ранее директор департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга Евгений Рыжов заявил, что приоритетное направление легпрома в России — развитие химической промышленности.

«Всё нужно делать профессионально, тогда всё будет качественно. Нужно иметь правильные стандарты, делать всё по технологиям», — прокомментировал ситуацию глава Союзлегпрома Андрей Разбродин.

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