04.08.2017 07:13

Субсидии на дополнительные выплаты молодым сотрудникам получат предприятия малого или среднего предпринимательства Пензы, основным видом деятельности которых является «Производство одежды» и «Производство кожи и изделий из кожи».

Как сообщает администрация города, финансовая поддержка будет оказана специалистам в возрасте до 30 лет, работающим на предприятиях лёгкой промышленности. Субсидии будут выдаваться сотрудникам, работающим на должности конструктор, технолог швейных изделий, закройщик, портной, оператор швейного оборудования в течение первых двух лет работы.

В 2017 году на поддержку молодых специалистов из бюджета Пензенской области выделено более 4,5 млн рублей. Это, считают в областном правительстве, позволит выпускникам техникумов и колледжей уверенно закрепиться на производстве.