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Производители одежды, обуви и аксессуаров участвуют в белорусской ярмарке «Жодзінскім кірмаш»

08.02.2017  16:54

В Жодино стартовала III Республиканская выставка-ярмарка «Жодзінскі кірмаш», на которой представлены одежда, обувь и аксессуары напрямую от производителей, пишет «Белта».

III Республиканская выставка-ярмарка «Жодзінскі кірмаш» начала работу сегодня во Дворце культуры «БелАЗ» в Жодино. Свою продукцию здесь предлагают 24 производителя – как компании, так и индивидуальные предприниматели.

«На ярмарке будут представлены одежда, обувь, текстиль, косметика, парфюмерия, бижутерия, сувениры, восточные сладости, продукты питания, мед и другие товары», - рассказал начальник отдела по рекламно-издательской деятельности, информации и связям с общественностью Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Виталий Жук

Организаторами «Жодзінскім кірмашу» выступают Минское отделение БелТПП и Жодинский горисполком.

Ярмарка завершится 11 февраля.

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