Выставка «Инлегмаш-2017» будет проходить с 20 по 22 февраля в павильоне № 3 ЦВК «Экспоцентр», сообщают организаторы.

Выставка организована АО «Экспоцентр» при поддержке Российского Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром), под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

«Инлегмаш-2017» состоится в рамках конгрессно-выставочного проекта «Российская неделя текстильной и легкой промышленности». Организаторы Недели: АО «Экспоцентр», Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Официальную поддержку проекту оказывает Министерство промышленности и торговли РФ.

Кроме выставки «Инлегмаш-2017» в рамках Недели также пройдут ведущие отраслевые выставки рынка легкой промышленности: 18-я международная выставка «CJF – Детская мода-2017. Весна», 3-я специализированная выставка тканей и фурнитуры «Интерткань-2017», 9-я международная выставка материалов на волокнистой основе Techtextil Russia 2017 и IV Международный отраслевой форум легкой промышленности «Легпромфорум-2017».

Мероприятия Недели будут проводиться на 12 коммуникационных площадках в восьми павильонах «Экспоцентра» площадью 25 000 кв. м.

Проект «Инлегмаш» отмечен Знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

47 лет выставка «Инлегмаш» успешно объединяет на площадке «Экспоцентра» производителей, поставщиков и потребителей оборудования и продукции легкой промышленности со всего мира.

«Инлегмаш» демонстрирует лучшие технологические разработки и образцы оборудования для текстильного производства, продвигает на отечественный рынок самую современную технику и инновационные технологии, необходимые для технического перевооружения и модернизации предприятий отрасли.

Свои новейшие достижения продемонстрируют 120 компаний – крупнейшие производители текстильного оборудования из 17 стран: Австрии, Бельгии, Германии, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Республики Кореи, Нидерландов, Польши, России, США, Турции, Чехии, Швейцарии, Японии. Страны Индия и Республика Корея впервые примут участие в выставке в формате национальных экспозиций.

Посетители ознакомятся с оборудованием для швейного и текстильного производства, представленным такими известными компаниями, как Automatex, Dilo, EmmebiImpianti, GfMachinery, Juki, Reggiani, Picanol, Rieter, «Веллес», «Зенон», «Книт», «Мирэкс», «Нат Групп», «Роллтекс», «Русском Графикс», «Текстиль и Технологии», «ТЛ Текс», «Швеймаш», «Эрэнджи» и других.

Среди дебютантов проекта – компании DalianSinosun, Hannam, LeeWha, Pinco, SamhwaMachinery, Silitex, Smit, YashTextile, «Перевалов», «Стормтекс», «Текстильные машины Сиренко», «Текстильмаш».

В этом году предприятия текстильного машиностроения продемонстрируют оборудование и технологии для всех этапов текстильного производства – от получения и обработки волокна до упаковки готовой продукции, в т.ч.:

оборудование для первичной обработки натуральных волокон;

оборудование для производства и переработки химических волокон;

прядильно-крутильное оборудование для натуральных и химических волокон;

ткацкое, текстильно-отделочное оборудование;

красочные материалы и химикалии для легкой промышленности;

оборудование для трикотажного, швейного, раскройного, валяльно-войлочного производства;

оборудование для влажно-тепловой обработки, для прачечных и химчисток;

оборудование для производства нетканых материалов.

С 2016 года в рамках выставки формируется Салон оборудования для швейной промышленности. Выставка позволит специалистам увидеть экспонируемое оборудование в действии.

На выставке «Инлегмаш-2017» будет работать специальная экспозиция «Центр науки и образования», представленная Инновационным научно-производственным центром текстильной и легкой промышленности Минпромторга РФ и Инжиниринговым центром текстильной и легкой промышленности.

Важным событием выставки «Инлегмаш» станет круглый стол «Новые технологии и оборудование для легкой промышленности», организованный Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром).

Его участники – руководители и технологи российских и зарубежных компаний – обсудят следующие вопросы: