20.02.2017 23:32

Пензенская компания «Пекоф», специализирующаяся на изготовлении сумок, отпраздновала 60 лет со дня основания, сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики области.

В пятницу, 17 февраля, в Центре культуры и досуга Пензы состоялось празднование 60-летия промышленно-торговой фирмы «Пекоф». На мероприятии присутствовал вице-губернатор области Валерий Савин, который вручил почетные грамоты и благодарности специалистам и ветеранам предприятия.

Компания «Пекоф» начала существование в 1956 году как Пензенская кожгалантерейная фабрика. Здесь выпускают более 200 видов продукции – женские сумки из искусственных и натуральных кож и текстиля, косметички, папки, мужские портфели, ремни и др. Каждый год ассортимент пополняют около 90 моделей.

Продукция предприятия реализуется по всей России, в том числе через 15 фирменных салонов сумок «Пекоф». Объем производства в 2016 году составил 84,4 млн. рублей.