14.08.2017 21:43

Власти региона заинтересованы в восстановлении швейного производства на фабрике «Шарм», пострадавшей от пожара, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

Внеочередное заседание членов администрации Смоленской области было проведено 11 августа в связи с пожаром на фабрике «Шарм». Губернатор региона Алексей Островский подчеркнул необходимость позаботиться о дальнейшей судьбе предприятия.

«Нужно найти такую форму взаимодействия с владельцем, которая гарантировала бы полное восстановление производства. Мы как региональная власть, со своей стороны, готовы рассмотреть все возможные меры поддержки фабрики. Нельзя допустить, чтобы такое количество сотрудников, порядка 450 человек, остались без работы, а их семьи – без существенного источника дохода», – сказал он.

Алексей Островский также поручил свои подчиненным проконтролировать вопрос с временным трудоустройством швей на другие предприятия и сохранением за ними мест на фабрике «Шарм».

Смоленская трикотажная фабрика «Шарм» - часть холдинга «Русский трикотаж», занимается производством тканей и трикотажных изделий под брендом «Твое». На предприятии работает 450 человек.