22.12.2016 07:09

За 11 месяцев 2016 года объем производства текстильной и швейной промышленности в Петербурге упал на 8,8% в годовом сопоставлении. При этом, тот же показатель по Ленинградской области обвалился на 22,7%.

Согласно данным Петростата, в отчетный период сократился и выпуск кожаных изделий и обуви — на 22,8% в Петербурге и на 23,6% — в области.

В целом индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге и в Ленобласти за 11 месяцев 2016 года вырос на 3,6% и 3,5% соответственно.