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Производство текстиля и обуви в Ленинградской области упало
22.12.2016 07:09
За 11 месяцев 2016 года объем производства текстильной и швейной промышленности в Петербурге упал на 8,8% в годовом сопоставлении. При этом, тот же показатель по Ленинградской области обвалился на 22,7%.
Согласно данным Петростата, в отчетный период сократился и выпуск кожаных изделий и обуви — на 22,8% в Петербурге и на 23,6% — в области.
В целом индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге и в Ленобласти за 11 месяцев 2016 года вырос на 3,6% и 3,5% соответственно.
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