27.03.2017 07:13

Производство тканей в РФ в феврале 2017 года выросло в годовом сопоставлении на 11,1% (904 млн кв. м.), говорится в сообщении Росстата.

Ведомство опубликовало статистические данные по промышленному производству в России во втором месяце года. Согласно им, в текстильной подотрасли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года также выросло производство ниток – на 2,4% (до 26,8 млн катушек), постельного белья – на 1,3% (до 9,7 млн штук) и трикотажных изделий – на 25% (до 19,5 млн штук). В швейном производстве увеличился выпуск мужских костюмов, пиджаков – на 18% (до 3,4 млн штук), верхней трикотажной и вязаной одежды – 43,6% (до 8,1 млн штук).

В то же время в отчетный период уменьшилось производство пальто и полупальто – на 11,1% (до 198 тыс. штук), курток мужских и детских – на 10,6% (до 213 тыс. штук), сократилось производство ковров и ковровых изделий - на 18,6% (до 3,1 млн кв м), изделий чулочно – носочных – на 49,9% (до 6,5 млн пар).

В кожевенно-обувной подотрасли увеличилось производство замшы - на 3% (до 39,7 млн кв. дм), а также обуви – на 2% (до 14 млн пар).