30.05.2017 07:01

Администрация Ивановской области опубликовало статистические данные о темпах роста промышленного производства в регионе по итогам первых четырех месяцев 2017 года.

Как отмечается в сообщении, традиционно сильные позиции в регионе занимают предприятия легпрома. Так, в отчетный период в производстве текстильных изделий за январь – апрель 2017 года выпуск тканей составил 305,3 млн кв. метров (рост на 0,2%).





Значительное увеличение произошло в производстве трикотажных и вязаных полотен – на 33%. Их выпуск в натуральном выражении составил 5,3 тыс. тонн. Производство нетканых материалов по итогам четырех месяцев составило 10,2 млн кв. метров, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года почти на 21%.





В производстве отдельных видов одежды положительные темпы роста объемов производства зафиксированы в производстве мужских комплектов из текстильных материалов – порядка 9%, женских – свыше 17%, комплектов и костюмов производственных и профессиональных женских – почти на 6%, рубашек мужских – более чем на 3%.





Вместе с тем в январе-апреле 2017 года объем промышленного производства в целом в регионе снизился по сравнению с январем-апрелем 2016 года на 6%.