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Производство трикотажных и вязаных полотен в Ивановской области за четыре месяца 2017 года выросло на 33%.

30.05.2017  07:01

Администрация Ивановской области опубликовало статистические данные о темпах роста промышленного производства в регионе по итогам первых четырех месяцев 2017 года.

Как отмечается в сообщении, традиционно сильные позиции в регионе занимают предприятия легпрома. Так, в отчетный период в производстве текстильных изделий за январь – апрель 2017 года выпуск тканей составил 305,3 млн кв. метров (рост на 0,2%). 

Значительное увеличение произошло в производстве трикотажных и вязаных полотен – на 33%. Их выпуск в натуральном выражении составил 5,3 тыс. тонн. Производство нетканых материалов по итогам четырех месяцев составило 10,2 млн кв. метров, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года почти на 21%.

В производстве отдельных видов одежды положительные темпы роста объемов производства зафиксированы в производстве мужских комплектов из текстильных материалов – порядка 9%, женских – свыше 17%, комплектов и костюмов производственных и профессиональных женских – почти на 6%, рубашек мужских – более чем на 3%. 

Вместе с тем в январе-апреле 2017 года объем промышленного производства в целом в регионе снизился по сравнению с январем-апрелем 2016 года на 6%. 

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