26.01.2017 07:07

По данным Федеральной службы статистики (Росстат), объем производства необработанного золота в слитках в РФ по итогам 2016 году упал на 7,8% в годовом сопоставлении.

В декабре 2016 года показатель снизился на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Одновременно добыча руды и производство серебряных концентратов в 2016 году упали на 13,6%, тогда как в декабре выросли на 2,1% по сравнению с декабрем 2015 года.