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Производство золота в РФ по итогам 2016 году упало на 7,8% в годовом сопоставлении

26.01.2017  07:07

По данным Федеральной службы статистики (Росстат), объем производства необработанного золота в слитках в РФ по итогам 2016 году упал на 7,8% в годовом сопоставлении.

В декабре 2016 года показатель снизился на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Одновременно добыча руды и производство серебряных концентратов в 2016 году упали на 13,6%, тогда как в декабре выросли на 2,1% по сравнению с декабрем 2015 года.

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