15.12.2016 07:10

Как говорится в сообщении прокуратуры Челябинской области, ведомством организована проверка информации о нарушениях прав инвалидов при обеспечении ортопедической обувью.

Поручение по проверке дал прокурор региона Александр Кондратьев в ответ на информацию Главного контрольного управления региона, которое провело внеплановую проверку работы министерства социальных отношений по исполнению контрактов, заключенных с ФГУП «Челябинское протезно-ортопедическое предприятие» по итогам проведенных в 2015–2016 годах электронных аукционах на сумму свыше 39 млн рублей.

В случае выявления нарушений действующего федерального законодательства прокуратурой будет незамедлительно принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль, подчеркнули в прокуратуре.