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Промышленники обратились в Минпромторг с просьбой о создании национального стандарта школьной формы

02.02.2017  07:01

Минпромторг по просьбе производителей разрабатывает национальный стандарт школьной формы, сообщает Союзлегпром, специалисты которого и станут разрабатывать новые правила выпуска форменной одежды для детей.

В заявлении Минпромторга, подчеркивается, что с инициативой создать новую форму для школьников выступили сами производители.

Единый стандарт школьной формы должен установить несколько характеристик, которые позволяют однозначно оценивать безопасность продукта с учетом специфики его использования. Документ также будет содержать данные о методике и параметрах испытаний, которые должны проводиться в ходе оценки соблюдения стандарта.

Разрабатывать проект будут специалисты Союзлегпрома. За основу будет взят стандарт Роскачества, который разработан в прошлом году для сорочек и брюк.

Отмечается, что для рубашек было установлено 30 параметров: качество пошива, состав, устойчивость краски, гигроскопичность. Для брюк определено 60 параметров качества и безопасности: устойчивость к истиранию и образованию катышков, качество швов, прочность, устойчивость окраски.

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