02.02.2017 06:59

Промышленные предприятия заставят оснастить производство средствами измерения и учета объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, говорится в сообщении Минпромторга.

Тема обсуждалась на совещании в министерстве под председательством заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова. В мероприятии также участвовали, в частности, представители крупных промышленных предприятий, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), профильных научно-исследовательских институтов.

В соответствии с федеральным законом «Об охране окружающей среды» (№ 219-ФЗ) предприятия должны установить к началу 2018 года системы измерения и учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Это требование относится к тем стационарным источникам, которые расположены на объектах первой категории по уровню воздействия на окружающую среду.

Участники совещания обсудили текущий уровень готовности промышленных предприятий к выполнению этих норм, потенциальный размер затрат на создание и обслуживание таких систем, имеющиеся «пробелы» в нормативной базе, которые требуется устранить.

Кроме того, на встрече шла речь о производственных возможностях российских компаний-производителей автоматических средств измерения и учета выбросов, а также о необходимости создания соответствующей инфраструктуры для эксплуатации систем экологического мониторинга выбросов промышленных предприятий.