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Псковская «Славянка» награждена тремя дипломами «Текстильлегпром»

08.03.2017  01:51

Швейная фабрика «Славянка» из Пскова награждена тремя дипломами «Текстильлегпром», сообщает пресс-служба компании.
Псковская фабрика «Славянка» в феврале принимала участие в выставке-ярмарке «Текстильлегпром». В рамках события предприятие отмечено тремя дипломами в разных номинациях:
- за создание школьной детской коллекции для мальчиков (также присуждена золотая медаль);
- за создание мужской коллекции от АНО «Союзэкспертиза»;
- за большой вклад в формирование национального рынка товаров отечественного производства.



Предприятие «Славянка» создано в 1930 году, как швейная фабрика имени Ф.Э. Дзержинского. В 1992 году фабрика переименована в производственно-коммерческую фирму «Славянка» с коллективной формой правления. Предприятие выпускает верхнюю и спортивную одежду, а также школьную форму. На предприятии трудятся более тысячи человек. Продукция «Славянки» продается в Эстонии и Финляндии.
Фотография с сайта компании.

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