08.03.2017 01:51

Швейная фабрика «Славянка» из Пскова награждена тремя дипломами «Текстильлегпром», сообщает пресс-служба компании.

Псковская фабрика «Славянка» в феврале принимала участие в выставке-ярмарке «Текстильлегпром». В рамках события предприятие отмечено тремя дипломами в разных номинациях:

- за создание школьной детской коллекции для мальчиков (также присуждена золотая медаль);

- за создание мужской коллекции от АНО «Союзэкспертиза»;

- за большой вклад в формирование национального рынка товаров отечественного производства.













Предприятие «Славянка» создано в 1930 году, как швейная фабрика имени Ф.Э. Дзержинского. В 1992 году фабрика переименована в производственно-коммерческую фирму «Славянка» с коллективной формой правления. Предприятие выпускает верхнюю и спортивную одежду, а также школьную форму. На предприятии трудятся более тысячи человек. Продукция «Славянки» продается в Эстонии и Финляндии.

Фотография с сайта компании.



