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Пуховые куртки Forward прошли тест за полярным кругом

27.12.2016  01:02

Артисты ТВ провели концерт в Воркуте в пуховиках Forward при температуре в минус 40 градусов, сообщает пресс-служба компании.

В Воркуте перед военнослужащими части воздушно-космической обороны выступил «Звездный кинодесант». Участие в проекте приняли актеры Алексей Огурцов, Михаил Пореченков, Виктория Тарасова, режиссер киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, каскадер Александр Иншаков, экс-солист группы «На-на» Владимир Левкин с супругой Марусей и др.

Все артисты были одеты в пуховые куртки марки Forward. Таким образом, одежде были обеспечены испытания за полярным кругом при минус 40 градусах по Цельсию.  



Компания «Форвард» с 2003 года является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. При партнерстве с Центром экипировки Forward ежегодно экипирует спортсменов более 200 сборных России по 60 видам спорта, а также паралимпийскую сборную России.

Фотография с сайта компании. 

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