21.04.2017 15:29

По решению Народного суда городского района Хуанпу в Китае компания Puma заплатит 421 тыс. долларов корпорации «Хэнюаньсян» за использование логотипа, пишет ТАСС.

В Китае народный суд городского района Хуанпу вынес решение, согласно которому известный спортивный бренд Puma должен выплатить местной корпорации «Хэнюаньсян» компенсацию в размере 2,9 млн юаней (около 421 тыс. долларов). Причиной послужило использование в 2015 году на изделиях Puma логотипа, зарегистрированного «Хэнюаньсян» в 2014 году.

Компания «Хэнюаньсян» занимается производством шерстяных изделий. На их логотипе изображена стилизованная голова козла. Рисунок напоминает китайский иероглиф. Его же использовала Puma на специальной серии обуви и футболок, выпущенных к году Козы.

Суд постановил, что покупатели могли связать продукцию специальной серии с корпорацией «Хэнюаньсян».

Из 6 млн юаней, заработанных компанией Puma в Китае от продажи изделий с логотипом, фирма заплатит почти половину корпорации «Хэнюаньсян».