Немецкий Dj Робин Шульц выпустил вторую капсульную коллекцию для бренда Q/S designed by, сообщает компания.

Первая коллекция вышла в марте этого года, а вторая доступна по всему миру, начиная с осени 2017 года. Робин Шульц «транслирует в своих коллекциях музыкальную культуру и космополитичный стиль».

Вдохновленная городским street-style шиком, новая женская коллекция предлагает множество моделей в стиле preppy из искусственного меха, эко-кожи, ворсистого трикотажа и велюра. Коллекция позволяет придумывать оригинальные сочетания - например, брюки «мужского» покроя дополнят худи в стиле casual и стильную куртку-блузон. Кроме того, в коллекции можно найти свободные брюки, комфортные рубашки в клетку и объемные свитшоты.

Неочевидные сочетания материалов и тканей – последний тренд: он воплощен в дизайне верхней одежды, в частности, бомберов и курток-бушлатов. Длинные пальто, контрастирующие с oversize-формами и прямым кроем, продолжают casual стилистику всей новой коллекции. Оттенки зеленого, бургунди и красный цвет с розовым подтоном органично сочетаются с классическими черным, серым и цветом небеленого полотна.

Многие модели из коллекции имеют яркие декоративные детали - вышивку, банты на вороте и блестящие пайетки на топах и куртках-блузонах.

Автор нового осенне-зимнего кампейна Q/S designed by – гамбургский fashion-фотограф Феликс Крюгер. Главные герои – модели Кайли Хсу, Венеда Бадни, Бен Боуэрс и Уилл Лос, запечатленные в самых разных локациях центрального Берлина.

«Бренд Q/S designed by предлагает создавать современные и лаконичные образы, отвечающие концепции «надел и пошел». В новом кампейне мы хотели отразить именно эту легкость, простоту, непринужденность и актуальность», - комментирует Сюзанна Швангер, управляющий директор по продукту и маркетингу Q/S designed by.

До своего обновления бренд Q/S designed by назывался s.Oliver Denim и выпускался под эгидой s.Oliver; с августа 2016 года бренд занимает место в группе брендов s.Oliver Group наряду с s.Oliver, comma, Liebeskind Berlin и Triangle. Базовую концепцию Q/S designed by составляют коллаборации с международными известными брендами и амбассадорами.

Фотографии предоставлены компанией.