Открытие нового магазина сети Quiksilver запланировано в ТРЦ «Гринвич» на конец августа, сообщает компания.

Quiksilver будет расположен в ТРЦ «Гринвич» на площади 173 кв. м. и станет вторым в Екатеринбурге. Первый магазин открылся в мае этого года в СТЦ «Мега». Quiksilver в Гринвиче – это уже седьмой магазин сети, которую развивает ГК Perfekt в Новосибирске, Екатеринбурге и Красноярске.

«Любители стильной и функциональной одежды для активной жизни и экстремальных видов спорта – радуйтесь! Теперь совершать покупки в Quiksilver станет еще проще, ведь мы расположены в двух ключевых торговых центрах Екатеринбурга! В преддверии осенне-зимнего сезона это как нельзя кстати, ведь в Quiksilver уделяется особое внимание технологиям и материалам для самых суровых условий», - комментирует руководитель направления Татьяна Чусовитина.

В магазине будет представлен большой ассортимент одежды, обуви и аксессуаров от мировых брендов Quiksilver, Roxy и DC для активных людей.

Бренд Quiksilver основан в 1970 году и является лидирующим производителем обуви, одежды и аксессуаров для сноубординга, скейтбординга, серфинга и активного образа жизни. В создании своих коллекций бренд черпает вдохновение в наследии борд-культуры. В магазинах помимо Quiksilver представлены бренды Roxy и DC. Quiksilver представлен и имеет поклонников более чем в 115 странах мира. В России бренд открыл уже более 60 магазинов.

Фотография предоставлена компанией.