11.04.2017 20:14

Временный управляющий «Родники-Текстиль» проведет заочное собрание работников и бывших работников компании, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Анна Плотникова, являющаяся временным управляющим предприятия «Родники-Текстиль», проведет заочное собрание работников и бывших работников компании. В рамках мероприятия планируется избрать их представителя и определить размер его ежемесячного вознаграждения.

Бюллетени для голосования размещены на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Для участия в голосовании необходимо направить в адрес временного управляющего заполненные и подписанные бюллетени, с приложением копии паспорта работника, документов, подтверждающих его статус, а также доверенности, удостоверяющей право представлять его интересы.

Бюллетени принимаются до 18 апреля. Итоги собрания будут проведены на следующий день.

Комбинат «Родники-Текстиль» входит в корпорацию «Нордтекс».

Корпорация «Нордтекс» работает на российском рынке с 1992 года. Специализация компании — ткани, спецодежда и домашний текстиль.