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Работница швейного предприятия «Надежда» оспорила незаконное увольнение

07.02.2017  23:02

В Ивановской области работница фабрики «Надежда» через суд опротестовала увольнение, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура Ивановской области провела поверку относительно заявления работницы фабрики «Надежда» о незаконном увольнении. Ей выдали уведомлении о расторжении трудового договора в день выхода с больничного.

В трудовом договоре был указан временный срок – на время выполнения заказа. Фактически выполнение любого заказа работником предоставляет возможность работодателю расторгнуть с ней трудовые отношения.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в адрес руководителя компании «Надежда» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. За допущенные нарушения начальник отдела кадров привлечен к дисциплинарной ответственности.

Прокурором по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (ненадлежащее оформление трудовых договоров), которое в настоящее время направлено на рассмотрение в государственную инспекцию труда по Ивановской области.

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