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Работы белорусские дизайнеров украсили витрины минского ЦУМа

14.03.2017  22:37

Организаторы Belarus Fashion Week презентовали коллаборацию со старейшим магазином Минска – ЦУМом, сообщает Пресс-центр «Открытый подиум».

Благодаря такому сотрудничеству ЦУМа и Belarus Fashion Week с весенних витрин на город будут смотреть не простые манекены, а представляющие наряды из подиумных коллекций белорусских брендов и дизайнеров. Эскиз дизайна витрин разрабатывался за полгода до того, как получил воплощение в жизнь, и, благодаря дополнению манекенов подходящими образами, в конечном итоге получилась целая история о «единстве науки и моды». В витринах представили свою одежду такие бренды как Davidova, Alexandra Kozlovskaya, Nelva, Рorfira, Totallook, Ingrid Wondergelt и другие.

Сотрудничество Belarus Fashion Week с ЦУМом по оформлению витрин является долгосрочным проектом. Планируется ежемесячная смена дизайнерских коллекций на манекенах. Кроме того, ведутся переговоры о том, чтобы в самом ЦУМе появился постоянно действующий корнер.

Фотография предоставлена Пресс-центром «Открытый подиум».

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