III Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Bee-Together.ru пройдет в столице 31 мая и 1 июня 2017 года, сообщают организаторы.

Представители Русской ассоциации фешен-индустрии (РАФИ) отмечают, что работающий формат и результативность проекта подтвердили проведенные в 2016 году бизнес-платформы Bee-Together.ru, которые собрали в общей сложности представителей более 250 российских fashion-компаний и около 100 фабрик из России, Беларуси, Туниса, Индии, Бангладеш, Германии, Италии, Китая, Пакистана, Болгарии, Турции, Армении, Узбекистана, Молдовы, Монголии, Великобритании, Бельгии и Дании по разным направлениям готовой продукции – одежды, обуви и аксессуаров.

Деловые встречи между представителями производственных компаний и брендов проходили в закрытом режиме, благодаря чему каждый участник получил возможность найти надежного делового партнера и заключить выгодный контракт. В итоге подавляющее большинство экспонентов остались довольны итогами встреч на Международной платформе Bee-Together.ru, многие заключили договоры и планируют принять участие в дальнейших мероприятиях проекта.

Ирина Левичева, главный технолог «Евромода» (Россия): «Мы участвуем во второй раз и очень довольны. На первой платформе мы плодотворно поработали, у нас уже подписаны договоры по женскому вязаному ассортименту. Участвуем снова, чтобы принять заказы на женскую и детскую одежду из вязаного трикотажа. У нас редкое вязальное производство со своим программированием и программистами в штате. Обычно вяжут по чужим программам, а мы готовы превратить в готовый тираж просто эскиз с идеей».

Карстен вон Хассел, генеральный директор SvH (Германия): «Мы приехали сюда впервые. И я вижу, что это хорошо организованная платформа, логичная, понятная, посетителям удобно ориентироваться, нам можно спокойно работать, все спланировано. Наш настрой - расти вместе с клиентами, поэтому мы готовы постепенно, шаг за шагом, расширять свою работу здесь».

31 мая и 1 июня 2017 года на III Международной бизнес-платформе по аутсорсингу для текстильной промышленности Bee-Together.ru предприятия из двух десятков стран мира представят свои предложения по производству на аутсорсинге владельцам российских и западных брендов и дизайнерам одежды, обуви и аксессуаров. За 2 дня в рамках бизнес-платформы планируется провести более 500 деловых встреч.

В этом году организаторы платформы Bee-Together.ru, идя навстречу пожеланиям участников предыдущих мероприятий, представят также предложение от небольших производственных компаний – откроется павильон для мелкосерийных швейных фабрик, производящих от 10-200 единиц продукции, где дизайнеры смогут найти выгодное решение для бизнеса.