16.05.2017 20:44

В нескольких городах заработали магазины Ralf Ringer в новой концепции, сообщает пресс-служба компании.

В шести городах России обувная сеть Ralf Ringer обновила формат магазинов. Изменения затронули девять торговых точек, расположенных в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Орехово-Зуеве, Москве, Энгельсе и Нижнем Новгороде.

Салоны выдержаны в сине-голубой цветовой гамме и обставлены геометричными пуфами для удобства примерки обуви. Изменился и сам логотип бренда. Он стал более строгим и лаконичным.









Ralf Ringer — российский производитель мужской и женской обуви. С момента основания компании в 1996 году объем производства вырос в 45 раз: с 30 тыс. пар в сезон 1996 года до 1 млн 500 тыс. пар в 2013 году. Обувь Ralf Ringer выпускается на трех собственных фабриках (в Москве, Владимире и Зарайске). Сеть дистрибуции насчитывает более 1700 торговых точек, включая более 100 магазинов собственной фирменной розницы. Ralf Ringer входит в тройку самых узнаваемых в России обувных марок.

Фотография с сайта компании.