Бренд Ralf Ringer представил мужскую, женскую и детскую коллекции сезона весна-лето 2017, сообщает компания.

При создании женских моделей May и Sheril дизайнеры Ralf Ringer использовали брутальную платформу, переходящую в устойчивый каблук-столбик. А деревянная фактура танкеток напоминает о 70-х, которые снова в моде.

Утолщенная, но при этом легкая, белая подошва – отличительная особенность большинства моделей грядущего сезона.

Детские модели вполне конкурируют со взрослыми и также отражают все последние модные тренды. Все конструкции анатомически выверены, разработаны с учетом особенностей детской стопы.

Мужскую коллекцию Ralf Ringer составили лоферы и пенни-лоферы, монки, оксфорды, слипоны и кроссовки.

Ralf Ringer — российский производитель мужской и женской обуви. С момента основания компании в 1996 году объем производства вырос в 45 раз: с 30 тыс. пар в сезон 1996 года до 1 млн 500 тыс. пар в 2013 году. Обувь Ralf Ringer выпускается на трех собственных фабриках (в Москве, Владимире и Зарайске). Сеть дистрибуции насчитывает более 1700 торговых точек, включая более 100 магазинов собственной фирменной розницы. Ralf Ringer входит в тройку самых узнаваемых в России обувных марок.

Фотографии предоставлены компанией.