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РАНХиГС и Real Profit Group запускают образовательный курс «Менеджмент в индустрии моды»

03.02.2017  11:18

Институт отраслевого менеджмента РАНХиГС совместно с fashion-компанией Real Profit Group объявляет набор на интенсивный курс «Менеджмент в индустрии моды», сообщает пресс-служба РАНХиГС.

В течение пятинедельного курса слушатели узнают о том, как работают промышленные и малые дизайнерские бренды одежды с собственным и сторонним производством, торговые сети, шоу-румы и бутики, как строится работа в PR- и Event-агентствах, глянцевых журналах, сайтах и блогах о моде и стиле жизни, зачем нужны отраслевые выставки, как руководить кастингами, съемками и показами, какую роль в продажах играют стилисты, а также как запустить собственный проект с минимальными рисками.

«Ключевой задачей новой образовательной инициативы ИОМ РАНХиГС совместно с экспертами Real Profit Group является формирование нового класса специалистов в профессиональном сообществе, осознанно сменивших сферу занятости и обладающих универсальными менеджерскими компетенциями для создания и развития компаний максимально широкого спектра видов деятельности в рамках индустрии моды в России», - рассказала заместитель директора ИОМ РАНХиГС Елена Косарева.

«Для компании Real Profit Group большая честь выступить стратегическим партнером одного из ведущих образовательных центров России и запустить совместный проект по подготовке специалистов нового типа для индустрии моды. Наша главная задача – стать надежным проводником для талантливых и увлеченных своим делом людей в новый и довольно перспективный для них мир», - отмечает директор Real Profit Group и куратор программы Андрей Якоби.

Интенсивный курс «Менеджмент в индустрии моды», рассчитанный на 5 недель, стартует 14 марта 2017 года и включит в себя вводную лекцию, восемь воркшопов и экзаменационную презентацию проектов слушателей программы. В качестве наставников первого сезона выступят опытные специалисты из компаний Real Profit Group, ИД PROfashion, Charuel, Axiom, Igedo company, FFLD и других. По результатам обучения, многие слушатели смогут пройти стажировки в этих и ряде других производственных и торговых брендах, модельных, выставочных, PR- и Event-агентствах Москвы.

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