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Расширение посевных площадей в Индии способно оказать давление на мировые хлопковые цены

17.05.2017  07:11

Расширение посевных площадей в Индии способно повлиять на мировые хлопковые цены в сторону понижения, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Текстильным производителям стоит пока воздержаться от масштабных покупок хлопка.

Индия планирует увеличить посевы хлопчатника в сезоне 2017-18 на 15%. Если планы совпадут с действительностью, индийский рынок окажется на трехлетних максимумах по планируемому урожаю хлопка. При этом вполне вероятно, считает аналитик, что рост производства хлопка свернет то ценовое ралли, что наблюдалось в последнее время. Недостаток предложения сырья позволил фермерам наращивать цены и зарабатывать больше - впервые за несколько лет.

Внутренние цены на хлопок выросли на 19% в Индии в сравнении с прошлым годом. 15%-ный рост посевных площадей под хлопчатник позволит повысить сбор урожая с 12,08 млн г. Большинство фермерских хозяйств начинает сев хлопка в июне, когда начинаются муссонные дожди. Еще в прошлом производственном году Индия увеличила сбор хлопка на 3,8% г/г. Ее прямые конкуренты - Бразилия, США и страны Африки. В числе ключевых покупателей - Пакистан, Китай, Бангладеш и Вьетнам.  

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