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Размер дивидендов «КуйбышевАзот» за 2016 год составил 716,43 млн руб.
04.05.2017 00:15
На годовом собрании акционеров «КуйбышевАзот» утвердили дополнительные выплаты дивидендов. За 2016 год их общая сумма составила 716,43 млн руб., сообщает пресс-служба компании.
Общее собрание акционеров «КуйбышевАзот» прошло 28 апреля. На встрече подвели итоги работы компании за 2016 год, утвердили годовой отчет и распределили прибыль по результатам финансовой деятельности.
Собранием акционеров было принято решение выплатить дополнительно к ранее произведенным выплатам дивиденды из расчета 1,00 руб. на все виды акций. Произведенные промежуточные выплаты по итогам первого полугодия и девяти месяцев 2016 года составили 2,00 руб. на акцию. Таким образом, размер дивидендов в целом за 2016 год составит 3,00 руб. на все виды акций или 716,43 млн руб.
«КуйбышевАзот» является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности. Предприятие расположено в городе Тольятти Самарской области. Компания осуществляет свою деятельность по двум основным направлениям:
- капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, высокопрочные технические и текстильные нити, кордная ткань, инженерные пластики);
- аммиак и азотные удобрения.
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