04.05.2017 00:15

На годовом собрании акционеров «КуйбышевАзот» утвердили дополнительные выплаты дивидендов. За 2016 год их общая сумма составила 716,43 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

Общее собрание акционеров «КуйбышевАзот» прошло 28 апреля. На встрече подвели итоги работы компании за 2016 год, утвердили годовой отчет и распределили прибыль по результатам финансовой деятельности.

Собранием акционеров было принято решение выплатить дополнительно к ранее произведенным выплатам дивиденды из расчета 1,00 руб. на все виды акций. Произведенные промежуточные выплаты по итогам первого полугодия и девяти месяцев 2016 года составили 2,00 руб. на акцию. Таким образом, размер дивидендов в целом за 2016 год составит 3,00 руб. на все виды акций или 716,43 млн руб.

«КуйбышевАзот» является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности. Предприятие расположено в городе Тольятти Самарской области. Компания осуществляет свою деятельность по двум основным направлениям:

- капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, высокопрочные технические и текстильные нити, кордная ткань, инженерные пластики);

- аммиак и азотные удобрения.